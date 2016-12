Release Final Fantasy 14: Stormblood bekend

Square Enix maakt bekend dat Final Fantasy 14: Stormblood op 20 juni 2017 lanceert. De uitbreiding introduceert onder meer een nieuwe Job, de Red Mage.

Als Red Mage val je vanaf een afstandje aan met zwarte en witte magie. Daarnaast krijg je toegang tot 'rapiers', zwaarden voor fysieke aanvallen. De bedoeling is dat je die door middel van zogeheten chainspells aan elkaar linkt .

Om de Red Mage te kunnen spelen, moet je de level 50 hebben behaald. Je hoeft verder geen andere Jobs aan te leren. Overigens wordt de level cap dankzij de uitbreiding ook verhoogd, van 60 naar 70.

Vanaf de Stormblood-uitbreiding kun je ook duiken en zwemmen, eventueel met een vliegende mount. Gevechten spelen zich echter niet onder water af.

Stormblood biedt ook twee nieuwe raids, voor spelers van het hoogste level. The Bend of Time is een gevecht tegen Omega en Return to Ivalice speelt zich af in de setting van Final Fantasy Tactics en Final Fantasy 12. Ivalice-bedenker Yasumi Matsuno is erbij betrokken.

Verder staat er nog een nieuwe Beast Tribe op het programma, de Ananta. Ook is er een nieuwe Primal met de naam Lakshmi, Lady of Bliss.

De Collector's Edition van Stormblood bevat een Syldra-mount, een Bartz-minion en het Chicken Knife-wapen voor Red Mages. Bestellen kan alvast vanaf 24 januari.

Voor Final Fantasy 14: Stormblood lanceert, komt er eerst nog een gratis content-patch uit. Patch 3.5 - The Far Edge of Fate voegt in ieder geval twee nieuwe dungeons toe: Baelsar's Wall en Sohm Al (Hard). Die patch staat voor volgende maand gepland.