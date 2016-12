Overwatch krijgt nieuwe personages, maps, evenementen

Overwatch krijgt in 2017 meerdere updates met nieuwe personages, maps, evenementen en gameplay features. Dat laat director Jeff Kaplan van Blizzard weten.

Momenteel zijn er meerdere concepten voor nieuwe personages, waarvan er één al dusdanig ver is dat er nu concept art wordt gemaakt. Verder zijn er ook een aantal "leuke prototypes" in ontwikkeling.

De nieuwe map Oasis komt "zeer spoedig in 2017". Kaplan laat weten dat er meerdere maps in ontwikkeling zijn. Ook is de verwachting van Blizzard dat er een Spectator Mode en een Custom Game Server Browser toegevoegd worden.

Tot slot laat Kaplan weten dat het 'Communications Wheel' ruimte krijgt voor vier Voice Lines en vier Sprays. Er worden meer features als de 'stay as a group'-knop toegevoegd, in de hoop dat meer mensen de Party chat gaan gebruiken.

Momenteel is het Overwatch kerstmisevenement in volle gang.