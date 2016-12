Bekijk: Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Spotlight

Spotlight is een videoserie op het Eurogamer Benelux YouTube-kanaal. Twee of meer redacteurs gaan rustig samenzitten en spelen een uitvoerig stukje gameplay uit een interessante nieuwe game. Gezellig wat ouwehoeren over games, dat vindt toch iedereen leuk?

Shadow Tactics: Blades of the Shogun is een tactische RTS in de stijl van de Commandos-games. Bruce leidt Sander door de eerste missie. Veel sluipwerk, Shurikens en Sake verzekerd. En natuurlijk ook de nodige quick saves en loads.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun is nu verkrijgbaar voor de pc. Een gratis demo bevat de twee eerste missies van de game. In 2017 komt er een PlayStation 4 en Xbox One-versie uit.