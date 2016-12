Batman: The Telltale Series review

Op het eerste gezicht hebben Telltale Games en Batman weinig met elkaar gemeen. De ontwikkelaar die in 2012 definitief met The Walking Dead doorbrak, hanteert dialogen en keuzeopties om conflicten in adventure games op te lossen. Batman daarentegen laat liever zijn vuisten spreken om de problemen van Gotham City de kop in te drukken. Batman: The Telltale Series legt daarom de nadruk op Bruce Wayne, de mens achter de gelaarsde bat. Het resultaat is een game die net als de superheld zelf tussen twee uitersten balanceert, maar er niet in slaagt om die tot een spannend geheel te combineren.

Het ontbreekt Telltale Games alvast niet aan ambitie: speciaal voor deze game heeft de studio het Batman-universum heruitgevonden. De vertrouwde slechteriken zitten in een nieuw jasje en vormen de uitblinkers van het verhaal. Penguin wordt overtuigend als een rancuneuze jeugdvriend van Bruce neergezet. De ondergang van de nobele Harvey Dent naar de gestoorde Two-Face is lekker dramatisch. Lady Arkham en haar terroristengroep Children of Arkham zijn complexe tegenstanders tegenover Bruce Waynes eigen belangen als leider van de stad. Opvallend is dat The Joker in dit eerste seizoen een stapje terugzet. De rol die voor hem is weggelegd, is echter te goed om te verklappen. De herinterpretaties van die bekende gezichten vormen het meest geslaagde deel van Batman: The Telltale Series. Het vergt heel wat schrijverstalent om het archetypische origineverhaal van Batman succesvol en boeiend heruit te vinden, en Telltale slaagt daar uitstekend in.

Hoofdrolspeler Bruce Wayne kan zelf niet overtuigen. In zijn verhaal rond corruptie en verraad lijkt hij voortdurend de speelbal van anderen. De keuzes die je maakt, voelen zelden gewichtig of impactvol aan. Harvey Dent zal altijd in Two-Face veranderen, of je hem nu wel of niet van een verminking redt. Wayne Industries zal altijd uit je handen glippen, hoe je het corruptieschandaal ook aanpakt. Telltale heeft een duidelijke visie van waar het 'meer menselijke verhaal' naartoe moet en dat leidt soms tot interessante twists. Maar meestal voelt het alsof je samen met de machtigste man van Gotham een vast aantal plotpunten afwerkt, zonder dat je een betekenisvolle invloed op de uitkomst hebt.

De stukken waarin je als Batman speelt, draaien rond actie en speurwerk. Het biedt een interessant contrast met het politieke en romantische gemijmer van Bruce, maar ook die delen bieden geen spannende gameplay. Hoewel de actiescčnes vaak spectaculair zijn, beperkt je input zich tot een sporadische toetsdruk. Geen verrassing in een Telltale-avontuur, maar in een flitsende Batman-game is het verschil tussen wat er op het scherm gebeurt en je eigen inbreng des te groter.

Het speurwerk dat je moet doen om een misdaad op te lossen, is het dichtste dat Batman: The Telltale Series bij een traditionele puzzel en boeiende gameplay komt. Maar het zijn tegelijk ook de saaiste stukken uit de game. Bewijsmateriaal vinden en met elkaar linken houdt niet meer in dan aangeduide plaatsen onderzoeken en de meest voor de hand liggende connecties leggen. Het speurwerk is daardoor een overbodige vertraging in een game die zo al moeite heeft om een goed tempo te behouden.

Ondanks de weinig inspirerende gameplay slaagt Telltales Games er toch in aan het einde van de game het verhaal bevredigend af te ronden. De opkomst en uiteindelijke ondergang van de slechteriken vormen een amusante spanningsboog en alle losse eindjes worden aan elkaar geknoopt. Een ietwat voorspelbare cliffhanger toont echter ook dat de ontwikkelaar plannen heeft voor een tweede seizoen.

Dit eerste seizoen toont dat de Telltale-formule meer dan ooit zijn glans begint te verliezen. Batman: The Telltale Series slaagt erin om een geslaagde hervertelling van het klassieke Batman-verhaal neer te zetten, maar het gebrek aan boeiende gameplay is in combinatie met iconen als Bruce Wayne en zijn alter ego een afknapper.

Batman: The Telltale Series seizoen 1 is nu verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 en iPad.