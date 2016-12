Bekijk: Free To Play Tuesday - Hunger Dungeon

Free To Play Tuesday is een videoserie op het Eurogamer Benelux YouTube-kanaal. Elke dinsdag nemen twee redacteurs een gratis free to play game onder de loep. Kwaliteit is niet verzekerd. De flauwe moppen echter wel...

Omdat Bert altijd honger heeft, vond Bruce het een goed idee om de pixelart twin stick shooter-RPG-MOBA-nog iets Hunger Dungeon te spelen. Hoe dat uitpakte, zie je in onderstaand filmpje. Stop de oren van je jonge broertjes of zusjes dicht, want er passeren heel gemene woorden.

Sorry voor de dag vertraging trouwens, maar Bert heeft in zijn razernij al onze computers gesloopt. Ook wensen we Bruce een spoedig herstel.