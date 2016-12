Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey release bekend

De Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey releasedatum valt op 10 maart 2017. Dat kondigt uitgever Tecmo Koei aan.

In het nieuwste deel van de Atelier-serie speel je als alchemiste Firis. Zij reist samen met haar zus Liane door de spelwereld waar het klimaat per gebied verschilt.

Er is ook informatie vrijgegeven over de gameplay. Firis dient zich juist te kleden voor de locatie die ze bezoekt. Heeft ze geen geschikte kleding, dan ervaar je nadelige effecten.

In Europa lanceert de game op 10 maart 2017 op de pc, PlayStation 4 en PlayStation Vita. Voor elk platform komt de JRPG digitaal beschikbaar, en voor de PlayStation 4 komt ook een fysieke versie uit. De Atelier Sophie en Nights of Azure release op Steam is ook volgend jaar.