Assassin's Creed film - 5 dingen die je moet weten

Uitgever Ubisoft heeft zijn grootste franchise naar het witte doek gebracht. Na jaren uitstel draait de Assassin's Creed-film namelijk in de bioscoop. Althans, in België dan. Nederlandse filmliefhebbers moeten namelijk nog tot 5 januari 2017 geduld hebben. Hier lees je de vijf belangrijkste dingen die je moet weten.

Nieuw verhaal in het Assassin's Creed-universum Assassin's Creed is geen verfilming van een van de games, maar een compleet nieuw verhaal. De ter dood veroordeelde crimineel Callum Lynch ontwaakt na zijn executie plotseling in een faciliteit van Abstergo Industries. Daar krijgt hij al snel te maken met de familie Rikkin en wordt hij gebruikt voor het geheime Animus-project. Met die machine wil het illustere bedrijf in het genetische geheugen van Lynch kijken. Dat is overigens niet zonder reden: Lynch is namelijk de verre achterkleinzoon van Aguilar de Nerja, een meester-Assassijn. Via de Animus wil Abstergo Industries het geheim van Lynch' voorvader ontrafelen.

Michael Fassbender heeft de hoofdrol Michael Fassbender vertolkt zowel Callum Lynch als Aguilar de Nerja. De Iers-Duitse acteur debuteerde tien jaar geleden in de actiefilm 300 en is inmiddels uitgegroeid tot een bekend gezicht in Hollywood. Hij is momenteel vooral bekend voor zijn rol van Magneto in diverse X-Men films, maar maakte eerder in Inglourious Basterds, Prometheus en Band of Brothers zijn opwachting. Fassbender is daarnaast coproducent van de film. Andere rollen in Assassin's Creed zijn onder meer weggelegd voor de mooie Marion Cotillard als dr. Sophie Rikkin, de eeuwige bad guy Jeremy Irons als Alan Rikkin, de koelbloedige Michael Kenneth Williams (The Wire, Boardwalk Empire) als Moussa/Baptiste, oude rot in het vak Brendan Gleeson (Braveheart, In Bruges) als Joseph Lynch en nieuwkomer Ariane Labed als Maria.

Gelijkenissen met de games Zoals eerder vermeld, speelt de film zich in het Assassin's Creed-universum af. Er zijn dus veel gelijkenissen met de games. Zo staat om te beginnen de eeuwigdurende strijd tussen de Assassijnen en Tempeliers centraal, die tijdens de Spaanse Inquisitie wellicht zijn hoogtepunt kende. Daarnaast zijn er talloze andere referenties. Rennen over daken en executies met hidden blades roepen daarnaast ook veel herinneringen aan de games op. En ook de welbekende 'Leap of Faith' ontbreekt niet, waarin De Nerja met een snoekduik naar beneden springt. De Animus is dit keer echter geen ligstoel, maar wel een machine die Lynch in de lucht tilt.

Ubisoft komt met meer films De beste game soundtracks Hier krijgen wij kippenvel van. Ubisoft is geen onbekende in de filmwereld. De Franse uitgever werkte in het verleden al met de ervaren producent Jerry Bruckheimer samen aan Prince of Persia: The Sands of Time. Niet de meest sprankelende film, maar wel goed voor ruim 300 miljoen euro aan opbrengsten. Met de nodige potentiële bioscoopkrakers onder zijn hoede zette het Franse bedrijf in 2011 daarom maar een eigen film- en televisietak op: Ubisoft Motion Pictures. Met Assassin's Creed als debuutfilm zet Ubisoft dan ook direct hoog in. Daarnaast zitten er nog meer producties in de pijplijn. Zo is bijvoorbeeld The Division al aangekondigd met hoofdrollen voor Jake Gyllenhaal (Donnie Darko, Prisoners) en Jessica Chastain (Interstellar, Zero Dark Thirty). Ook brengt de studio Splinter Cell, Ghost Recon, Watch Dogs en de Rabbids uit Rayman naar het witte doek. Assassin's Creed draait vanaf nu in de Belgische bioscopen en is vanaf 5 januari 2017 in Nederland te zien. Meer informatie lees je in de Assassin's Creed film - Alles wat we weten.