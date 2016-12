Dit zijn de gratis games voor Xbox Live Gold in januari

Microsoft onthult de Games With Gold voor de maand januari. Eigenaars van een Xbox One of een Xbox 360 die een Xbox Live Gold abonnement hebben, kunnen in januari de volgende games downloaden:

Deathtrap (Xbox One)

Killer Instinct Season 2 Ultra Edition (Xbox One)

The Cave (Xbox 360, Xbox One)

Rayman Origins (Xbox 360, Xbox One)

Deathtrap is de hele maand januari beschikbaar als gratis download. Killer Instinct is gratis van 16 januari tot en met 15 februari.

Op de Xbox 360 is The Cave van 1 tot en met 15 januari gratis. Van 16 tot en met 31 januari is Rayman Origins gratis beschikbaar. Beide games zijn dankzij backwards compatibility ook speelbaar op de Xbox One.

Het aanbod van Games with Gold voor de maand december is nog tot half januari te downloaden.