We geven een Razer Ripsaw Game Capture Card weg!

Update: vanavond wordt de winnaar bekend gemaakt! Je hebt nog tot 19u vanavond de tijd om deze mooie prijs te winnen.

De redactie van Eurogamer Benelux heeft dankzij YouTube de wonderen van het streamen van games ontdekt. En omdat we vinden dat er nooit genoeg onzin op het internet kan staan, hebben we besloten om een Razer Ripsaw Game Capture Card weg te geven. Voor niks!

De adrenaline streamt nu waarschijnlijk door je lichaam, maar blijf nog even rustig doorlezen. Je moet namelijk wel een paar vreselijk lastige Taken (met een hoofdletter) uitvoeren alvorens je kans kunt maken op een capture card.

Allereerst: abonneer je op het Eurogamer Benelux YouTube-kanaal. Vervolgens laat je bij onderstaande video een bericht achter waarin je uitlegt welke game jij graag meteen zou willen streamen. Wij raden een marathonsessie van Japanse klassiekerTakeshi's Challenge aan.

De winnaar van het gratis exemplaar van de Razer Ripsaw Game Capture Card wordt willekeurig gekozen uit onze YouTube-subscribers en hun comments onder het YouTube-filmpje. Veel succes!

