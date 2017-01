Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls komt naar de PS4

UPDATE: Ontwikkelaar Spike Chunsoft heeft de releasedatum van de PlayStation 4-versie van Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls onthuld. De game lanceert op 23 juni op de console.

Oorspronkelijk bericht: Uitgever Nippon Ichi Software kondigt aan dat Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls naar de PlayStation 4 komt. De game is zowel fysiek als digitaal in de zomer van 2017 beschikbaar.

Ultra Despair Girls speelt zich tussen het eerste en tweede deel van Danganronpa af. De game gaat over het meisje Komaru Naegi. Ze probeert de stad te ontvluchten terwijl Monokuma-robots haar achterna zitten.

Onlangs raakte bekend dat Danganronpa 1 &2 naar de PlayStation 4 komen. De serie draait om een groep tieners die door de psychotische beer Monokuma gedwongen worden elkaar te vermoorden.

