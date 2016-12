Super Mario Run - Alles wat we weten

De aandeelhouders van Nintendo wrijven in hun handjes. 's Werelds bekendste loodgieter maakt namelijk zijn langverwachte debuut op mobiele platforms. Super Mario Run is een autorunner die je op je smartphone of tablet speelt. Wat kun je allemaal verwachten? Hier vind je alle relevante informatie op een rijtje.

Toad Rally is een competitieve modus waarin je het tegen vrienden of andere spelers opneemt. Dat doe je niet direct, maar je ziet net als in de Mario Kart-games de 'ghosts' van hen door de levels rennen. Maar in tegenstelling tot World Tour draait het vooral om stijl. Hoe indrukwekkender je sprongen, des te meer Toads je springkunsten bekijken. En dat is uiteindelijk gunstig voor je eindscore. De speler met de hoogste score wint uiteindelijk.

Er zijn uiteindelijk drie modi. World Tour is een singleplayermodus waarin je door het Mushroom Kingdom rent. In zes werelden en 24 levels verzamel je voor de timer op nul staat zo veel mogelijk munten. Uiteindelijk moet je Bowser verslaan en Princess Peach redden.

Het doel is uiteindelijk om Mario heelhuids bij het einde van het level te krijgen, waar net als in de oude games de bekende vlaggenmast je staat op te wachten. In tegenstelling tot de meeste autorunners ben je dus niet eindeloos aan het rennen.

Super Mario Run is een side-scrolling autorunner. Dat houdt in dat Mario automatisch van links naar rechts door de levels rent. Door te tabben, spring je. En hoe langer je met je vinger op het scherm drukt, des te hoger Mario springt. Net als in de oude platformgames op de consoles en handhelds spring je op vijanden of over afgronden. En onderweg verzamel je natuurlijk zo veel mogelijk coins.

In tegenstelling tot Pokémon GO is de ontwikkeling van Super Mario Run weer in de handen van Nintendo zelf. Het Japanse bedrijf krijgt daarbij de hulp van mobiele ontwikkelaar DeNA, die eerder ook aan Miitomo werkte. Takashi Tezuka is verantwoordelijk voor het ontwerp en Shigeru Miyamoto is de producent van de app. Super Mario Run loopt op de Unity-engine en is met zijn 2.5D-graphics vergelijkbaar met de visuele stijl van New Super Mario Bros.

Releasedatum, prijs en platforms

De Super Mario Run release is op 15 december. De game wordt in 151 landen gelanceerd en ondersteunt onder meer het Nederlands. De mobiele game komt dan voor de iPhone en iPad uit. De game is in de App Store gratis te downloaden, maar dat is een demo met slechts enkele levels. Om met de volledige game aan de slag te kunnen, maak je eenmalig 10 dollar over. Je moet overigens iOS 8 of hoger als besturingssysteem op je toestel hebben.

Hoewel de app tijdelijk exclusief voor iOS is, komt er ook een Android-versie van Super Mario Run. Een releasedatum of -periode daarvoor is echter niet bekend.