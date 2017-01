Yakuza 0 - Release date, trailer, gameplay

De Yakuza-reeks is tien jaar oud en dat moet gevierd worden. Yakuza 0 is de digitale kers op de taart. De game moet het verhaal van de reeks verder uitdiepen. In het Westen is Yakuza redelijk onontdekt en geniet het vooral een cultstatus. Wat is er nou zo bijzonder aan die prequel? Wij zetten alle info op een rijtje.

De game speelt zich in december 1988 af. Japan beleeft gouden tijden en het geld stroomt binnen. Kazuma Kiryu begint net aan zijn carričre in de Yakuza en speelt nog geen grote rol binnen de Tojo Clan. Daarom speel je eveneens als Majima Goro om het verhaal uit een ander oogpunt mee te maken. Als nieuwkomer is Yakuza 0 de perfecte kans om met de reeks te beginnen.

Gameplay

In het Westen wordt de Yakuza-reeks vaak vergeleken met de Grand Theft Auto-reeks. Beide hebben georganiseerde misdaad als setting en nutteloos tijdverdrijf in de vorm van minigames, maar daar houdt de vergelijking op. Yakuza 0 is eerder een action-RPG met heel veel randzaken. In Kamurocho en Sotenbori word je veelal aangesproken door straatschoffies, oplichters en Yakuza-leden, die graag je vuisten willen ontmoeten. Wat volgt, is een straatgevecht waarin je klappen uitdeelt met fietsen, reclameborden, honkbalknuppels, scooters en andere objecten. Om het gevecht dan met een Heat Attack af te sluiten, waarmee je de tegenstander op spectaculaire wijze uitschakelt.

Een nieuwigheid is dat je tijdens het vechten kunt schakelen tussen verschillende vechtstijlen. Zowel Kiryu en Majima hebben ieder drie uiteenlopende stijlen. Brawler is een gebalanceerde stijl en lijkt op Kiryu's vechtstijl uit voorgaande delen. Beast is een trage, maar krachtige stijl waarbij je zware wapens gebruikt. Rush is een stijl die de nadruk op snelheid legt. Thug is Majima's gebalanceerde stijl. Slugger legt de nadruk op het gebruik van wapens, met name de honkbalknuppel en Breaker is een vechtstijl die dansmoves gebruikt.

Als je niet aan het knokken bent, kun je je tijd verdoen met darten, bowlen, biljarten, discodansen, mahjong, RC races en oude Sega arcadegames zoals Super Hang On en OutRun. Ook bestaat de mogelijkheid via een hotline dates te regelen, mits je de juiste antwoorden geeft op pikante vragen. Of je geniet van de lange tussenfilmpjes die de reeks rijk is. Nog altijd is het verhaal van de Yakuza-reeks een van de speerpunten. Je krijgt snel het gevoel dat je naar een speelfilm kijkt.

In tegenstelling tot eerdere delen krijg je geen ervaringspunten. In plaats daarvan maak je Kazuma en Majima sterker door nieuwe Heat Attacks, combo's en levenspunten te kopen. Je verdient je brood voornamelijk met gevechten, maar ook met het opkopen van gebouwen en het managen van cabaretvoorstellingen. Mocht je uiteindelijk te veel geld hebben, dan kun je letterlijk met geld strooien om vijanden af te leiden.

Yakuza 0 beschikt over een offline en online multiplayer voor de minigames darten, bowlen, discodansen en biljarten. Op het dansen na is het mogelijk om die onderdelen met één controller te spelen. Uiteindelijk strijd je om de beste score.