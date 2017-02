For Honor - Alles wat we weten

Met For Honor gooit Ubisoft het over een andere boeg. Dit keer geen wapengekletter in een postapocalyptisch New York of op mammoeten jagen in de prehistorie. In For Honor staat je eer op het spel. De Franse uitgever trakteert je op actievolle momenten, afgehakte ledematen en moddereten. Wil je meer weten over historische veldslagen en op elkaar inhakkende ridders, Vikingen en samoerai? We zetten alle informatie over de game op een rijtje voor je.

For Honor speelt zich in een alternatief universum af, waarin ridders, samoerai en Vikingen met elkaar in oorlog zijn. Veel heeft Ubisoft nog niet uit de doeken gedaan, behalve dat elke factie een eigen campaign krijgt waarin je het tegen de bloeddorstige Apollyon opneemt. Deze Warlord of the Blackstone Legion bewondert de eer, strijdlust en meedogenloosheid van de bovengenoemde krijgers, maar ziet pacifisme als een onderdrukkingsmiddel van die waarden. Al duizend jaar gaan de drie facties met elkaar op de vuist, maar nu is het tijd om Apollyon te verslaan en de vrede te herstellen.

Gameplay

In For Honor kruip je dus in de huid van een ridder, samoerai of Viking. Niet een normale voetsoldaat, maar een doorgewinterde Hero die zijn strepen heeft verdiend. Vervolgens heb je de mogelijkheid om het geslacht en het pantser van je personage aan te passen. Dat is puur cosmetisch, in tegenstelling tot de verschillende klassen waaruit je kunt kiezen.

Volgens 'The Art of Battle' vecht je middels drie verschillende standen, namelijk hoog, links of rechts. Alle vijandelijke personages doen hetzelfde, waardoor het noodzakelijk is om aan te vallen vanuit een positie die de vijand niet gebruikt. Om te pareren moet je je tegenstander nadoen. Door snel te wisselen tussen standen creŽer je openingen voor counteraanvallen, zodat je de vijand genadeloos kunt afmaken. Wie in For Honor dus een simpele hack-and-slasher hoopt te vinden, moet zijn verwachtingspatroon van de gameplay bijstellen.

Maar er is meer. Tijdens de gevechten kun je namelijk Feasts inzetten. Dat zijn vaardigheden die je tijdens elke match een voor een ontgrendelt, afhankelijk hoeveel experience points je vergaart. Wat zijn die Feasts? Denk daarbij aan het genezen van alle teamgenoten tot aan gooien van een soort molotovcocktail om een groep vijanden in lichterlaaie te zetten. Als je geen half werk wilt leveren, kun je ook een medogenloze executie uitvoeren. Daarmee verneder je niet alleen je tegenstander, maar krijgt hij of zij extra strafseconden voordat die persoon weer mag opdraven.

Daarnaast beschikt elke Hero over een loadout, die je buiten de gevechten om naar wens kunt aanpassen. Daarin verander je niet alleen je Hero op cosmetisch vlak in een angstaanjagende krijger, maar verbeter je ook je statistieken. Die voorwerpen krijg je overigens in de vorm van loot, die je na elke match samen met XP en coins krijgt. Met de vergaarde muntstukken ontgrendel je bijvoorbeeld weer nieuwe Heroes of update je gear. For Honor kent dus een progressiesysteem.